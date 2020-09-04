【MPF】市民兩次以永久離港提取強積金 被判12個月感化令

▲ 一名市民因先後兩次以永久離港為由，申請提早提取強積金，被判感化令。

一名市民因先後兩次以永久離港為由，申請提早提取強積金，早前被裁定違反《強制性公積金計劃條例》，被判12個月感化令，是首宗因違反《條例》而被判感化令的個案。

涉案被告先後在2013年1月及2017年7月，以永久離開香港為由，向3間強積金受託人申請提早提取強積金。積金局在接獲最近一次受託人通知有關申請，經調查後，發現被告在有關的「法定聲明」文件中作出虛假或具誤導性的陳述，積金局將個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，被告最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述。

成員一生只可以「永久離港」為由提早取強積金一次

根據《條例》規定，強積金計劃成員可以永久離開香港為理由申請提早取回強積金，但成員一生只可以此理由提出一次申請。若該成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再次以同樣理由申請提早提取強積金。

任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁1年。

過往曾有強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金時，因為作出虛假聲明而被定罪，判罰款、社會服務令或監禁不等，當中包括在2014年，一名成員被判監禁21天。

積金局發言人提醒，計劃成員切勿以身試法。積金局與警方及相關政府部門保持密切聯繫，就可疑個案查核申索人是否真正永久離港。此外，積金局亦備存紀錄冊，載列所有曾以永久離開香港為理由提早提取強積金的成員，以核實申索人以往曾否基於同一理由提早提取強積金。一旦發現可疑個案，積金局必定會依法處理。

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編輯：趙穎妍