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【英國疫情】英格蘭北愛豁免葡萄牙旅客隔離 被批混亂

環球社會熱點 17:19 2020/09/04

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英國政府多次更改豁免隔離國家清單，再將葡萄牙列入隔離國家名單。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國政府多次更改豁免隔離國家清單，再將葡萄牙列入隔離國家名單。但英國各地區的做法不一致，威爾士及蘇格蘭會隔離由葡萄牙入境的人士，而英格蘭及北愛爾蘭則不受限，被批評安排混亂。

英國人在家工作可每月領津貼 數百萬人受惠：【下一頁】

英國再改豁免隔離清單  瑞士捷克出局 古巴上榜：【下一頁】

路透社報道，由格林威治時間周六的3時，即香港時間上午11時開始，蘇格蘭將會隔離來自葡萄牙的人士，而威爾士由周五起就會隔離來自葡萄牙的人士。至於英格蘭及北愛爾蘭則未有將葡萄牙列入隔離國家名單。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）承認做法混亂，但他表示：

但是在整個英國我們確實有這種分散的做法，我只能負責英格蘭部分。

（But we do have this devolved approach throughout the United Kingdom and I can only be responsible for the English part of that.）

英國低收入人士自我隔離10日 可獲派130英鎊：【下一頁】

夏博思又表示入境檢測的效果可能不大，引述政府數據指這種做法僅能篩檢出7%感染者，認為民眾在入境後應遵守7至8日的隔離期，再進行檢測，才能發揮檢測的最大效果。

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責任編輯：鄭錦玲

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