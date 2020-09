【英國疫情】英格蘭北愛豁免葡萄牙旅客隔離 被批混亂

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續,英國政府多次更改豁免隔離國家清單,再將葡萄牙列入隔離國家名單。但英國各地區的做法不一致,威爾士及蘇格蘭會隔離由葡萄牙入境的人士,而英格蘭及北愛爾蘭則不受限,被批評安排混亂。

路透社報道,由格林威治時間周六的3時,即香港時間上午11時開始,蘇格蘭將會隔離來自葡萄牙的人士,而威爾士由周五起就會隔離來自葡萄牙的人士。至於英格蘭及北愛爾蘭則未有將葡萄牙列入隔離國家名單。

英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)承認做法混亂,但他表示:

但是在整個英國我們確實有這種分散的做法,我只能負責英格蘭部分。

(But we do have this devolved approach throughout the United Kingdom and I can only be responsible for the English part of that.)