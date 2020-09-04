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【限聚令放寬】健身中心重開　預約人數大減6成

商業 16:59 2020/09/04

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健身中心今日(4日)起可重開，有健身中心採用即時匯報人流策略，成功吸客到來。(FitZone Fitness facebook圖片)

健身中心今日(4日)起可重開，但限制連教練在內每組課堂最多4人，每個小組之間至少1.5米距離，器械相隔1.5米或有隔板阻隔等。有健身中心坦言，重開後預約人數大減，亦有健身中心採用即時匯報人流策略，成功吸客到來。

【限聚令放寬】健身中心本周五重開　業界料停業期間損失逾6千萬

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Vegan Fitness營運經理唐先生透露，平日晚上一向最多人，但今晚少了6成預約，可能因為疫情未完全穩定，加上健身中心只有1間大房，每個小組相隔1.5米距離後，變相教班數目減少。

他估計，是次停業期間，損失約30至40萬元，主要是租金和營業收入。由於健身中心採用預繳消費，現時仍要消化客人早前購買的課堂，「短期內未必有太多人買新課堂，難有新生意。」

即時匯報人流　客人知人流少立即來

FitZone Fitness負責人張小姐表示，今晚及周末的預約情況和停業前相若。她又指，知道客人關注健身中心人流，故重開後與客人即時匯報人流情況。「客人主要是附近上班族或住客，當客人知道健身中心人流少時，便立即過來。」

她補充，由於健身中心採用私人教練1對1形式，加上器械本來已相隔1.5米，故無受限制影響。她估計，是次停業期間，零收入下繼續交租，損失超過30萬元，希望政府新一輪防疫基金，可資助租金。

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記者：朱悅瀅

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