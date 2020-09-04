【人民幣國際化】大摩：未來十年料有23萬億元資金流入中國　人民幣佔外儲資產約一成

▲ 摩根士丹利指，中國很可能容許離岸市場提供更多對沖工具，並優化互聯互通渠道，如新股通或ETF通。

中美角力升溫，中國加快人民幣國際化步伐，以降低融資風險。摩根士丹利認為，隨人民幣國際化加快，預期未來十年將有3萬億美元（約23.4萬億港元）資金流入中國，2030年人民幣將佔全球外滙儲備資產約一成，看好A股、港交所（00388）及中金（03908），中國政府債券也有長遠投資價值。

大摩指，中國將會加快推動2016年提出的3大支柱改革：清理金融體系、開放資本市場及建構金融基建，相信短期可吸引資金流入，長遠可以提升人民幣作為儲備貨幣的吸引力。

今年料有500億至600億美元資金流入中國

股市方面，大摩指，中國很可能容許離岸市場提供更多對沖工具，並優化互聯互通渠道，如新股通或ETF通，料未來一至兩年A股在全球指數的比重會逐漸提高，配合新股註冊制、交易規則等中線改革，長遠可吸引更多機構投資者參與。

大摩預期，今年料有500億至600億美元資金流入中國，未來十年料每年料超過1000億美元資金，至於政府債則每年流入約800億至1200億美元，外資淨流入額每年料400億至800億元。

疫情下全球奉行低息政策，中美在不同範疇的競爭也增加，包括科技、國家安全、金融市場等，加上其他國家相繼尋求更平衡的儲備資產，均有助人民幣在外滙儲備的比重，預期2030年人民幣佔球儲備資產，由目前約2%，增加至約10%。

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