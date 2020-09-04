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【港股追蹤】複製Tesla跌幅？　中芯同遭大股東減持

股樓投資 21:13 2020/09/04

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Tesla昨日急跌9%，其中一個原因是遭最大外部股東、基金公司Baillie Gifford減持。根據FactSet的數據，該公司將持有的特斯拉股份由6.32%，減持至不多於5%。今日之前曾熱炒的晶片中芯國際 （00981） 遭受同一命運。中芯國際主要股東國家集成電路基金旗下「Xinxin （Hongkong） Capital」原訂配售1.65億股舊股，每股作價23.62元至24.6元。以中芯國際周四收市價24.6元，配售價相當於折讓4%至無折讓。

中芯國際2019年報就指，國家集成電路基金通過全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司，持有公司當時股權逾15.7%或7.97億股，是次減持相當於其持股量的兩成。

適逢科技板塊急跌，今日中芯股價顯著受壓，一度跌近8%，最終收市則跌不足4%。事實上，中芯7月的跌幅與Tesla近日跌幅相似，7月中曾兩日跌逾三成。

 

 

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