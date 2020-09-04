【恒指變天】恒指擁抱新經濟 騰訊被冷待股價獨憔悴？

隔夜美股科技股出現洗倉式急挫，本港科技股相對硬淨，準藍籌新貴小米 （01810） 更因為受惠利好消息，而上演拗拗腰抽升的戲碼，由跌8%轉為倒升2%收市。惟科技龍頭騰訊 （00700） 近期表現一直落後，未能成為吸引市場目光的焦點。

WeChat禁令拖累 股價橫行

港股科技股龍頭ATMXJ中，幾乎近日都創紛創新高，成為恒生科技指數的推動力，惟獨騰訊一隻股份斯人獨憔悴。騰訊上次破頂已是7月初高見564元，其後股份持續橫行，當其他重磅科技股紛破頂，騰訊一直受制前頂，未能突破。

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就算連8月中騰訊交出勝預期的業績，遊戲業務現強勁增長，騰訊股價亦未能破頂，主要是受累美國對旗下WeChat禁令事件的拖累，騰訊走勢一直跑輸同業。

到近期，市場焦點都放在阿里巴巴 （09988） 及小米入藍籌，將吸資金流入，令市場對騰訊的注意力減弱。加上恒指換馬的同時，騰訊於恒指的比重調整，預期將有約40億元被動資金將流出，亦利淡騰訊。

看近期表現，騰訊過去1個月錄得6%跌幅，期間小米飆6成，美團 （03690） 及京東 （09618） 亦升2成，騰訊走勢大落後。

阿里染藍後合共比重 逼近騰訊

下周起恒指換馬塵埃落定，恒指內新經濟股的比重升。預期阿里比重可達同股不同權股份上限的5%，而小米或亦達3%，兩隻新貴相加的比重已逼近騰訊的10%。籃籌新經濟股中，由以往的騰訊一股獨大，頓然多了不少選擇，這令騰訊於恒指的重要性減弱，資金亦會分流至其他股份。

更甚的是，超重磅的新經濟新股螞蟻集團上市在即，亦會分薄了投資科技股資金注碼，這更會攤薄流入騰訊的資金。預期在短期內倘騰訊未有重大利好消息，股價難回復以往的動力。

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責任編輯：錢家鋒