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【美國疫情】白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能

環球社會熱點 16:50 2020/09/04

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【美國疫情】白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能

美國總統特朗普揚言，美國大選11月3日左右，可推出新冠肺炎疫苗。不過， 白宮疫苗顧問似乎認為不可行，被指與白宮唱反調。專家認為，在11月前為民眾接種疫苗的可能性極小，但非不可能。白宮發言人重申，沒有向相關部門施加政治壓力。

美國疾病控制與預防中心（CDC）據報上月底已通知衞生官員，最快10月底或11月初將有疫苗。白宮疫苗工作小組首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）周四（3日）表示，這是正確做法，但認為可行的機會極低。

英法蛋白製新冠疫苗 進入臨床試驗階段：【下一頁】

76富國參與新冠疫苗公平分配 中國未有決定：【下一頁】

斯拉維稱，如果未完成臨床試驗，不打算推出疫苗。他又否認疫苗研發和審批政治化，指在任何批准前，都需獨立安全委員會批准、簽字。

特朗普多次強調，疫苗會在大選前面世，外界憂慮相關審批部門會承受政治壓力。白宮重申，無人向食品藥物管理局（FDA）施壓；在疫苗方面，特朗普不會以安全作犧牲品。

美媒報道，CDC已向各州的衞生官員簡述了「疫苗A」和「疫苗B」的技術方案。斯拉維證實，在加快研發疫苗的「曲速行動」（Operation Warp Speed）中，2款候選疫苗來自美國藥廠輝瑞及Moderna。

冰島研究：新冠肺炎康復者抗體可持續最少4個月：【下一頁】

美媒：美國症控中心稱疫苗最快10月底面世：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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