【騰訊禁令】美國Wechat用戶聯盟入稟法院 要求特朗普提交禁止WeChat理據

▲ 美國WeChat用戶聯盟入稟法院，要求特朗普交禁止證據。

騰訊 （00700） 旗下微信WeChat遭美國總統特朗普下令封殺，美國WeChat用戶聯盟入稟法院，起訴總統特朗普以行政命令為由禁止WeChat，並要求法官下令政府交出理據，以便申請法庭初步禁令。政府反對申請，認為法院無權審理。

美國WeChat用戶組成聯盟（U.S. WeChat Users Alliance）於上月入稟加州聯邦法院，聯盟周四（3日）請求法官下令，迫令特朗普政府向法院提交WeChat「威脅美國國家安全」的證據。

加州聯邦法院將於9月17日舉行聽證會，而特朗普針對微信行政命令將於9月20日生效，料美國商務部會公布禁止微信在美國交易的具體範疇。屆時外界將知悉措施對騰訊有多大的實際影響。

美國政府認為，WeChat聯盟沒有法律影響，法院也無權覆核總統決定的涉及國安事宜，只有商務部的具體措施可以受到法律挑戰。

美國WeChat用戶聯盟認為，WeChat是不少美國居民與中國親友溝通的主要方式，而WeChat亦獲不少企業、非政府組織使用，是新聞來源以至宗教拜祭的途徑，故特朗普禁令違反言論和宗教自由。

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編輯：陳華