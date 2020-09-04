  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (五) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊禁令】美國Wechat用戶聯盟入稟法院 要求特朗普提交禁止WeChat理據

即市財經 16:41 2020/09/04

分享：

美國WeChat用戶聯盟入稟法院，要求特朗普交禁止證據。

騰訊 （00700） 旗下微信WeChat遭美國總統特朗普下令封殺，美國WeChat用戶聯盟入稟法院，起訴總統特朗普以行政命令為由禁止WeChat，並要求法官下令政府交出理據，以便申請法庭初步禁令。政府反對申請，認為法院無權審理。

美國WeChat用戶組成聯盟（U.S. WeChat Users Alliance）於上月入稟加州聯邦法院，聯盟周四（3日）請求法官下令，迫令特朗普政府向法院提交WeChat「威脅美國國家安全」的證據。

加州聯邦法院將於9月17日舉行聽證會，而特朗普針對微信行政命令將於9月20日生效，料美國商務部會公布禁止微信在美國交易的具體範疇。屆時外界將知悉措施對騰訊有多大的實際影響。

美國政府認為，WeChat聯盟沒有法律影響，法院也無權覆核總統決定的涉及國安事宜，只有商務部的具體措施可以受到法律挑戰。

美國WeChat用戶聯盟認為，WeChat是不少美國居民與中國親友溝通的主要方式，而WeChat亦獲不少企業、非政府組織使用，是新聞來源以至宗教拜祭的途徑，故特朗普禁令違反言論和宗教自由。

相關文章：

【騰訊禁令】騰訊企業微信海外版易名為WeCom　美允企業在華用微信、股價升近6%

【微信禁令】美微信用戶興訴 阻特朗普政府禁用WeChat

【騰訊禁令】騰訊聘請首位游說人士　就微信禁令於美國展開游說工作

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱：https：//bit.ly/31LErKH

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看https：//bit.ly/2EJ9Vsc

編輯：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 經濟 騰訊 微信
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元