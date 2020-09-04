【新冠肺炎】國際特赦組織：全球逾7000醫護染疫亡

新冠肺炎全球肆虐，國際特赦組織昨日（3日）表示，全球已有7,000名醫護人員感染新冠肺炎病歿，墨西哥的情況最嚴重，境內超過1,300名醫護人員因病死亡。

百日零本土確診破功 泰國犯人染新冠肺炎【下一頁】

【新冠肺炎】美國南卡大學學生開派對不戴口罩 確診個案逾千人【下一頁】

國際特赦組織經濟與社會正義部門主管Steve Cockburn在Twitter 上表示，全球新冠肺炎的死亡人數令人震驚，當中為了拯救大眾而犧牲的醫護人員的死亡人數同樣驚人。當中墨西哥因染疫亡的醫護有1,320名。

還有數個國家的醫護染疫病歿人數也很高，包括美國的1,077名、英國的649名、巴西的634名、俄羅斯的631名及印度的573名。在最近數月內，情況有所放緩。

他又指，數據可能被嚴重低估，因多個國家未有正式通報染疫病亡人數。他又強調，任何醫護人員都有權在工作中得到安全保障。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩