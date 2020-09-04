Miva - 香港本地科研品牌 就是有實力、有良心、有保證。

Miva是香港本地科研護膚品牌，致力以尖端生物科技研發出真正有效修護肌膚，打破生物定律，逆轉肌齡的護膚品，以科研創造奇跡。重組蛋白和幹細胞研究是Miva的核心項目，屬於生物科技的最頂端技術。以生物科技融入護膚品，再加上最高規格的生產，在香港甚至全球上，可稱得上是絕無僅有。

Miva系列護膚產品，加入了超過99%純度及與人類胺基酸100%吻合的生長因子，能做到零排斥、零敏感及無副作用，技術已經超越國際，獲取多國專利。生長因子堪稱美容的傳奇鑰匙，能激活幹細胞，深入修復損傷皮膚組織。利用細胞更新讓細胞年輕化，幫助組織和血管再生，促進透明質酸、彈性纖維蛋白生成，美化膠原纖維排列，同時加快新陳代謝和營養吸收，在抗衰老、美白、淡斑、修護上都有突破性的功效。

在外國市場上，1克95%以上純度的人類生長因子價值是100萬美金以上。而Miva將更優質且珍貴的生長因子，化作了精華液和面膜滲入肌膚，讓大家重回青春，感受再生力量。Miva的二重生物再生技術原液，可以做到長效修護，有效撫平皺紋、淨化有害物質、讓肌膚回復彈性，仿如再生。

而二重生物技術面膜利用蠶絲製成，親膚貼面，可即時美肌，迅速亮白無暇，水潤緊緻，是急救爛面的最佳選擇。使用整套Miva二重生物技術系列，更可讓肌膚從內到外都散發年輕光彩，時刻保持青春美麗。

除了加入珍貴成分，品質監控一直都是重要的一環。我們設立了全港最高標準的GMP萬級無塵生物潔淨室規格，確保研發及生產過程零污染，甚至由科學家團隊親自監管及生產，確保產品絕對安全潔淨，品質達到最高要求，更會送到第三方機構進行檢測，務求令消費者感到安心。

香港本地科研品牌，就是有實力、有良心、有保證。

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