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【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情衝擊娛樂圈當災 藝人都要做副業當補生計

名人薈萃 20:05 2020/09/04

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我⋯⋯想⋯⋯睇⋯⋯演唱會；我⋯⋯想⋯⋯睇⋯⋯電影；我⋯⋯想⋯⋯去外國玩！！！

由年頭開始各個國家因疫情關係封關，影響經濟影響生活，本來很普通的事情變得不普通。星期五(4日)政府放寬，有條件重開健身中心、部分室外運動場和遊樂場所，但暫看七天。娛樂事業是繼食肆、健身室在內的最受影響的工作。前幾天才有報紙報導一些藝人要炒散做搬貨幫補生計，其實從來就有一些藝人要做副業幫當補藝人收入的不足。

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疫情之前經常會有商場邀請明星出席宣傳活動，但現在已近乎零

就以電視台為例，我二千年入去當主持人時，因我薄有知名度，騷錢也只是二千元左右，一年簽約72個騷，再每個月攤分出糧，你也會算得出每個月我的收入有多少，如果一年開工不足，明年續約時你便要還騷，即是將你沒有完成但又預先收了錢的騷，拉到續約時扣回。例如你簽72騷一年，但你又只做了52個，還欠20個騷，續約時就會扣除，新一年你的合約可能只會簽你52個騷，攤分出糧，變相每個月少了收入。

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疫情影響令不少明星都不能出外登台，收入大減

有朋友問，又不是自己不想做，是電視台沒有安排工作給你，為什麼要扣錢，藝人合約就是這樣簽。當然如果是很紅的藝員，簽的合約便能以部頭合約去合作，有權選擇工作，而且騷錢還高很多。我聽過一個長輩講，一些神級主持，一個騷錢是三萬元到五萬元。如果他主持二十集節目，你又可以算得到，他的費用是多少。

其實關於娛樂圈還有很多有趣的事，下集再同大家分享。

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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