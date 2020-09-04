【螞蟻IPO】螞蟻集團傳2萬億市值上市 對比Paypal已算「很便宜」？

▲ 螞蟻集團據報尋求2600億美元估值上市，若落實，市值將超越Paypal。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）即將登陸中港市場，外電報道螞蟻市值或可達2600億美元（約2萬億港元）。對比之下，螞蟻集團國際同業 Paypal（美：PYPL）自3月低位大幅反彈，屢創新高，最新市值達到2,405億美元（約1.86萬億港元），兩大支付巨頭可謂旗鼓相當。

圖解螞蟻集團招股書重點

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不過以估值水平看，Paypal遠較螞蟻貴。Paypal賺錢能力不如螞蟻，2019年其每股盈利為2.07美元，意味其歷史市盈率達99倍；今年上半年每股盈利為1.38美元，若下半年維持該盈利水平，全年市盈率料為74倍。以Non-GAAP（非公認會計準則）每股盈利計算，Paypal歷史市盈率及今年預測市盈率也達到66倍、117倍。

螞蟻集團去年則錄得純利169.57億人民幣，若最終落實以2600億美元市值上市，歷史市盈率達105倍，但螞蟻盈利高速增長，今年上半年純利已超越去年全年，達212.34億人民幣，若下半年盈利相若，預測今年市盈率僅為42倍。以經調整溢利計算，去年市盈率為74倍，今年預測市盈率37倍，低於Paypal水平。

收入方面，Paypal今年上半年收入98.79億美元（約676億人民幣），螞蟻集團為725億人民幣。

螞蟻活躍用戶數大幅超越Paypal

Paypal、螞蟻為兩大支付巨頭，惟Paypal業務涉及多個國家，螞蟻集團更聚焦國內市場，雖然螞蟻旗下支付寶在香港、東南亞等地有業務，但仍處於起步階段。

根據Paypal上季度業績披露，截至6月底其活躍賬戶數達3.46億，單季處理交易金額約1723.59億美元（約1.18萬億人民幣）。螞蟻集團旗下支付寶App年度活躍用戶超過10億，惟未有單獨披露季度交易規模。

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編輯：陳健婷