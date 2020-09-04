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【疫巿營商】TVB賣「胡鴻鈞幸福攬枕」 網民：佢係咪得罪咗公司？

理財智慧 22:40 2020/09/04

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網購果然什麼都買得到，現在只要付出399元，就可以將「胡鴻鈞」帶返屋企啦，如果是首50位買家，更可以獲得親筆簽名呢！胡鴻鈞的粉絲們，尖叫吧！

大家都知道，無綫近年十分落力宣傳和趨谷旗下網店Big Big Shop的生意，尤其近年其廣告收入大跌，就更希望藉着愈來愈普及的網購，可以在市場上分一杯羮。最新是跟香港動漫電玩節合作，將動漫產品喺網店出售，在明晚（5日）播映一個《big big動漫節呈獻：熱賣開催！》節目，並推出不同的動漫產品。

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只是誰都沒料到，昨晚的廣告宣傳出現了一件「驚為天人」的產品，隨即成為網上熱話。

這就是「胡鴻鈞幸福攬枕」！！！

無錯，是預售「胡鴻鈞幸福攬枕」呀，而且介紹仲明顯是有花過心思去諗的，宣傳片是這樣說的：「攬住『胡鴻鈞幸福攬枕』，就好似攬住Hubert真人咁幸福！以後無論你想聽歌或是睇戲，都有『胡鴻鈞』陪着你！」

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廣告一出，已惹來網上大肆討論，可謂未賺得財氣先吸了人氣，「胡鴻钧」更一度成為Google的熱門搜尋字眼。
其實明星出肖像攬枕也不是第一次，早在10年前女星周秀娜就推出過肖像攬枕成為一時佳話。

只是，今次無綫旗下有眾多明星，何解偏偏選中胡鴻鈞，就令很多人摸不着頭。而廣告自昨晚播出後，更惹來一面倒負評，有網友毫不客氣地說：「無綫係咪蝕傻咗？」、「搵鬼要」、「胡鴻鈞係咪得罪咗無綫高層」等。

唔知胡鴻鈞見到網民大喝倒彩會有什麼感受呢！

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記者：張以正

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