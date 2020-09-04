【二手成交】CCL連跌兩周　中原：樓價即將尋底成功

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）連跌兩周，最新報177.43點，按周再跌0.72%。除此之外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass、以及 CCL（中小型單位）同樣下跌。該行研究部高級聯席董事黃良昇說，政府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，其中CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌兩周，兼重返今年5月水平。

不過，黃良昇稱，低價盤數量有限，加上八月疫情好轉，二手成交顯著增加，而且三大指數跌幅開始收窄，樓價出現尋底跡象，相信樓價短暫受壓的情況將會結束，料未來數周CCL會尋底成功，而樓價亦有望中秋前後可重拾升軌。

三大指數連跌兩周，其中CCL跌1.92%、CCL Mass跌2.25%、CCL（中小型單位）跌2.04%。值得留意的是，唯獨CCL（大型單位）錄得升幅，最新報175.60點，按周升0.31%。

四區方面，自政府推出新一輪防疫措施，新界西樓價明顯受壓，新界西CCL Mass 連跌4周，最新報162.37點，按周再跌2.51%。報告又指，近期疫情明顯緩和，新界西上車盤成交急增，相信新界西樓價有望率先向上，帶領大市止跌回升。

新界東CCL Mass持續弱勢，並連跌兩周，最新報186.79點，按周再跌1.86%。九龍CCL Mass同樣連跌兩周，最新報174.13點，按周再跌1.91%。值得留意的是，港島CCL Mass逆市上升，最新報190.46點，按周升2.29%，升幅為7周最大。

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