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日本大學研發電子表情面罩 不用除罩都能「笑」

環球政經 15:57 2020/09/04

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戴著口罩影相，無論笑得多燦爛都不能紀錄下來。日本有大學研發電子表情面罩，配合AR技術，表情直接投射到頭上的螢幕，影相時展示笑容之餘又可以防疫。

【日本疫情】大阪百年老店結業 通天閣河豚地標招牌已拆除下一頁

函館未來大學、慶應義大學、倫敦大學學院，連同藝術家共同研發電子表情面罩デジタルカメン e2-MaskZ。團隊在面罩上設置傳感器，再連接到佩戴者臉上40個傳感點，包括眉頭、眼睛、嘴角等，再直接投射動畫到架在頭上的薄螢幕上。

【日本疫情】日本政府擬讓全體國民 免費接種新冠疫苗下一頁

在表情變化時，面罩上的支援向量機（ SVM），會計算傳感器和面部皮膚之間的距離變化，再演變成十種表情。為了讓表情紀錄更加準確，團隊利用毫米為單位測量。除了表情，面罩亦會在發聲時的嘴巴動作進行分類，讓用家的表情得以全面還原。

實測平均分類準確率達到 79％，開發團隊表示將會進一步研究，希望面罩可重現多於十種表情，並捕捉更細緻的部份，如眼睛的轉向和眨眼等細節。

團隊又希望升級版的電子表情面罩，可以用作幫助患有肌萎縮性側索硬化症的患者，讓患者可以透過面部表情表達訊息；甚或供應兒童牙科醫生，減輕兒童在治療期間的焦慮。

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撰文 : 林展鋒

日本 大學 口罩 AR

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