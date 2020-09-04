【滙豐股價】滙豐：下半年撥備減少 長遠研減省商廈租賃成本

▲ 滙豐管理層在分析員會議上表示，未來會繼續嚴控成本，以達至長遠成本控制目標。（資料圖片）

宏觀經濟轉差，環球銀行預先作巨額撥備，拖累盈利大幅受壓，滙豐控股 （00005） 亦不例外，但下半年情況有望好轉。滙豐管理層在分析員會議上表示，下半年的預期信貸損失（ECL）將較上半年低，未來會繼續嚴控成本，以達至長遠成本控制目標。

滙豐股價今日隨大市調整，截至3時55分，最新報33.1元，跌1%，成交12.14億元。

摩根士丹利發報告指，滙豐近日舉行電話會議，管理層就業務前景的指引維持不變，包括：低息影響繼續限制淨息差表現、整體業務收入受壓，而下半年預期信貸損失則預計會較上半年好。

商務旅遊開支減 中長期研減低寫字樓租賃開支

滙豐上半年預期信貸損失共68億美元，摩根士丹利預期，下半年將將會降至36億美元水平。大摩維持對滙豐「與大市同步」評級，目標價36元。

就成本控制方面，大摩又引述滙豐管理層指，會繼續爭取達成長遠節省成本的目標，短期內應該可以反映商務旅遊減少的好處，中長期則有機會循減少房地產租賃支出著手。

事實上，在新冠肺炎疫情下，不論國際或本地企業都有安排員工在家工作（WFH），亦正由於安排順暢而且業務運作如常，促使更多企業思考繼續維持大型實體辦公室的需要。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）8月初時亦表示，員工在家工作等彈性安排，未見因而阻礙業務營運，會研究將在家工作變成恒常措施，以節省集團商廈租金開支。

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編輯：趙穎妍