【屋邨網紅@iM網欄】網紅唔易做 直播主的風光背後

鞋佬生活百貨逢周二、周四都會直播帶貨，團隊們四出為粉絲們搜羅好產品，然後親身體驗過，一致認為好，才推介給粉絲們。筆者亦歡迎粉絲inbox我們，告知你們想要怎麼樣的產品，團隊們會盡力去傾，為你們尋找心水產品。

台上一分鐘 台下十年功

每次直播時長介乎1.5至2小時，推介的產品不算很多，因為筆者宗旨「貴精不貴多」，鏡頭後粉絲們看似簡簡單單的一場直播，但台上一分鐘，台下十年功，實際每一晚直播，團隊們都準備多時，少則兩個星期，多則一個月。

而帶貨網紅更不用說，是對人才綜合能力的考量，直播主需要現場管控能力、帶貨能力、互動能力、招商能力、運營能力等多方面的要求。「鞋佬生活百貨」的帶貨平台在香港直播市場上，有一定的知名度，故此很多商家會主動找上門談合作，暫時還沒展開招商工作。

團隊每天都在做白老鼠，試食、試用、試玩，試過不好還要和商家解釋，有直播主試過一些助排便產品，結果抱住馬桶過了一日，拉到手軟腳軟，直播主這一看似風光的工作，背後辛酸沒幾個人知。

細水長流的宣傳方式

目前，香港直播帶貨持續升溫，加上疫情持續蔓延，全球經濟環境走下坡，很多聞到味道的商家，早已主動找各大直播主合作。他們轉身快，明白直播帶貨，實際目的不僅僅處於當晚銷量，當然帶到貨，現金回籠最好，但直播帶貨是更加深層次的功力，是提高商家產品的曝光度，以及提升公司品牌知名度。

以鞋佬生活百貨為例，每一次直播，所推介的貨品，有幾萬人看過，過千個家庭都在使用，自然是會形成很大的影響力，即使看過直播視頻沒有購買，通過耳濡目染的方式，也可加深粉絲們對品牌的印象，對產品的認識，所以算得上是細水長流的宣傳方式。

當然有些商家會當筆者的平台為一個散貨平台，通常遇到這樣的公司，團隊們就要多花費時間心機與他溝通，說明鞋佬生活百貨平台的宗旨，只推介有質量的好產品，同時能給予粉絲們一個優惠的試用價格。歡迎有好產品的你，隨時inbox鞋佬生活百貨。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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