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【航空告急】IATA：航空公司沒時間等疫苗救亡

即市財經 16:51 2020/09/04

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IATA此前表示，至少要到2024年才能看到客運量恢復增長

國際航空運輸協會（IATA）首席醫學顧問David Powell表示，航空公司等不及疫苗面世來救亡，認為在佩戴口罩、經常送手、消毒常接觸的地方以外，監管機構應推出可靠測試，確認上機乘客未受感染。

Powell認為，最理想的防護措施是避開已感染人士，因此航空公司需要一種夠可靠、夠快速而且能大規模推行的病毒測試。

然而，目前新冠肺炎測試套裝的需求遠大於供應。他又指出，意識到一定比例的新冠肺炎病例可能是無症狀的。

疫情大流行下，遊客及商務客幾乎絕跡，航空公司正在竭盡所能避免破產。IATA此前表示，至少要到2024年才能看到客運量恢復增長，並且預計單是今年，航空公司的損失就將超過840億美元。

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編緝：吳敏芳

 

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