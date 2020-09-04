四因素支持港股向上突破

第一、中國經濟快速恢覆的確定性越來越強

國家統計局最近发布規模以上工業企業效益數據，7月份規上工業企業實現利潤總額5895.1億元，同比增長19.6%，增速比6月份加快8.1個百分點，連續3個月同比增長，且增速逐月加快。

配合3月以來持續處於擴張區的采購經理指數，說明中國經濟的恢覆持續力良好，並非短期的曇花一現。

第二、美國打壓的效果逐漸淡化

7月以來，美國在向中國施壓方面采取了很多措施，例如派航母來中國南海演習、關閉中國駐休斯頓領事館、制裁中港官員和企業等。

不過，觀察7月以來的恒生指數走勢可以看到，港股除在7月受些影響外，在8月大致維持震蕩向上的走勢，從大約24500點左右的低位升到25500點左右的高位，說明投資者對美國的打壓逐漸適應。

第三、外資持續流入

自7月1日至8月28日，外資共計流入香港614.27億港元（金管局共16度入市承接美元沽盤，共買入美元79.259億），證明美國施壓下仍有大量資金流入香港。

第四、美聯儲采用平均通脹目標

如果說過去通脹率達到2%有可能導致美聯儲加息，那麽現在通脹高於2%則不必擔心，因為新計算方法必須較長時間的高通脹率才能令平均通脹率達到美聯儲目標。

對港股而言，美聯儲的新策略將帶來兩個後果，一是美聯儲加息無期，全球資金充裕的環境將長期存在；二是美股有資金支持，下跌不易，會給港股營造一個有利的外部環境。

綜合以上因素，當前經濟基本面、資金面和市場心態都有利港股，港股近期有機會向上突破。