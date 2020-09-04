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【港股追蹤】小米午後跌轉升　全靠一個好消息

股樓投資 15:35 2020/09/04

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美股昨晚急挫，以科技股為主的納斯達克指數，更成為跌市重災區。本港上市的新經濟股及科技相關股份，今早自然不能倖免，甫開市已經低開，恒生科技指數最多曾跌近5.4%，低見7290點，至午後跌幅稍為收窄，重磅成分股中芯國際（00981）被股東減持套現逾40億元，股價跌超過4%。另一隻熱炒股份小米集團（01810）開市後一度跌逾5%，低見22元的近期低位，但午後拗腰上升，最多曾升超過4%，至24.95元，展現強勢股風範。

股價能夠出現單日轉向，或跟公司與兩大內地企業的合作有關，格力集團在微信公眾號發文指，與小米及中信銀行（00998）簽署戰略合作協議，三間公司將會在產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。格力將出資35.45億元人民幣，參與投資，和管理小米發起的小米產業基金。

大家熟知的格力，可能是內地上市的格力電器，但今次與小米合作的，卻是格力電器的股東格力集團，涉獵範疇更多，加上有銀行作後盾，故市場現時看好這次的三方合作。

另一件值得留意的消息，是本港上市的香港建設（控股）（00190）公布，今年6月11日至本月3日期間，在公開市場收購約604萬股小米股份，每股平均價20.66元，涉資約1.25億元。此公司經常在市場上出手買入重磅股，7月份開始就曾經購入過長實集團（01113）、港交所（00388）及騰訊控股（00700）等股份，買入價均較現價為低，可見眼光不俗，故今次買入小米，也值得參考。

 

記者：葉志偉

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