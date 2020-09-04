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【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元

股樓投資 15:48 2020/09/04

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新冠肺炎疫情緩和，加上業主肯減價，帶動二手成交回升。香港置業沈行進說，九龍灣德福花園上月共約錄19宗買賣成交，接月多逾兩倍。他說，德福花園U座高層10室，實用面積520平方呎，兩房間隔，原叫價750萬元放盤，終減價50萬元，以700萬元易手，實用呎價13,462元，成交價低市價約3至4%。據了解，新買家為首置客，心儀單位位處高層，景觀開揚，而且價錢合乎預算，故睇樓一次後，即決定入市。 

【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價　詳情請看【下一頁

近期市況好轉，個別屋苑樓價開始回升，被問到何解業主要平賣，沈行進解釋說，原業主做生意，常留意市況，其中次輪「保就業計劃」將於11月完結，擔心日後失業率上升，故睇淡後市，希望盡快賣樓套現，又稱雖然本地疫情緩和，惟德福花園近期睇樓量不升反跌，因此業主只好調低售價，吸引買家，考慮到目前市況，其實不算平賣。 

事實上，雖然原業主低市價賣樓，惟仍獲利甚豐，資料顯示，原業主於2008年9月，以247萬元購入上址，現帳面勁賺453萬元，物業升值183%。他續說，近期個別業主收窄議價空間，但未至於「零議價」。

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房　詳情請看【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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