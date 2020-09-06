【疫市營商】灣仔碼頭疫市推素水餃　「人造豬肉」煮入百姓家

「未來食物」總給人陌生的感覺，看似不易接觸，原來早已入屋。港人對General Mills旗下品牌的灣仔碼頭熟悉不過，是不少人儲糧的選擇。品牌早前與Green Monday合作，在5月推出了兩款以「OmniPork新豬肉」製作的新口味水餃，配合已有的綫下銷售網絡，讓「未來食物」可以更易入屋。

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General Mills商務總監鄭惠真表示，數年前品牌已經留意到大眾對素食的需求愈來愈大，無論是全素食者或彈性素食者的人數一直增加。品牌在3年前，已開始推出素食的水餃和雲吞，以蔬菜作餡料，讓素食者也能品嘗到水餃的滋味。「當時是首次與Green Monday合作，了解素食是甚麼一回事，如何分辨各種素食者等等。」品牌推出的素食產品，均沒有加入五辛（大蒜、蔥、薤、韭菜、興渠），能同時迎合全素食者的需求。

▲ 今年5月推出兩款人造肉製素水餃，有辣味的黑椒香菇及不辣的紫甘藍粟米。(王嘉昌攝)

疫市面世反成好時機

兩款新產品在新冠肺炎疫情期間推出，鄭惠真坦言，因為疫情，已將產品面世的時間推遲，但亦正因為疫情，反以有助宣傳新產品。她認為，一場影響全球的疫情，令很多人更加關心自己的健康及生態環境，「經濟活動減少了，不少生態都自動復原，大眾開始考慮人類活動應如何改變，才能減少對地球的影響。」新水餃便成為順應潮流面世的食品，有助吸引大眾眼球。

節錄自第671期《iMoney Focus》封面故事。

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