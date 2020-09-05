【疫市營商】港企「人造豬肉」攻亞洲　目標年底全球4萬銷售點

一場「豬瘟」及新冠肺炎疫情，引起大眾對糧食危機、食物鏈等問題的關注，也開始反思是否應改變現有的生活方式。要改變現有飲食習慣，食物的研發是其中一種解決方法。說到「未來食物」、「未來肉」，不少人只會放眼於外國的食物科研公司，事實上香港也有一間「本地薑」，由8年前起一直提倡素食文化的Green Monday，針對亞洲人的飲食習慣和烹調方式，研製植物肉「OmniPork新豬肉」。

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加國研發於泰國生產

「OmniPork新豬肉」是人造豬肉碎，於2018年面世，主要以冬菇、豌豆、非基因改造大豆及米製成，可自行調味，口感媲美新鮮豬肉有咬口。產品也標榜零膽固醇，較真肉多3倍鈣質，更適合不同烹煮方式，煎、炒、燉、炸樣樣皆可，緊貼亞洲人的烹調需要。

自行研發植物肉的想法，原來早在2016年已有構思，Green Monday創辦人楊大偉表示，當時見到外國的食品科技公司主要研發植物牛肉及雞肉，暫未有研發植物豬肉，惟按亞洲人的飲食習慣，日常較多烹調豬肉。他認為，豬肉在亞洲人的料理總佔一個重要的位置，便針對亞洲人着手研發，「飲食講求的是要有選擇，向大眾提倡以素食為主時，都要提供不同的選擇才可行。」

▲ 用人造豬肉製成的各式點心、粉麵，價錢由28.9至39.3元不等。（王嘉昌攝）

他聘請了加拿大的研發團隊，他直言，香港在食物科研方面並非專家，幸好研發團隊中不泛居於當地的亞洲人，深受亞洲的飲食文化影響，他笑指：「雖然部分人完全唔識中文，但當時對他們說想要模彷蒸肉餅、餃子餡的豬肉，他們就自然會意識到當中的要求。」因成本及目標市場主要位於亞洲等原因，生產廠房設於泰國，他指，未來隨着內地日漸增加的需求，有意在內地設立生產綫，以供應當地市場。

研發歷時兩年，經過近千次的試味，自行研發的植物豬肉才成功面世。2018年推出以來，短短兩年，「OmniPork新豬肉」現時有逾萬間綫下銷售點，遍布中港澳、台灣、新加坡、泰國、菲律賓等亞太地區，遠至中東的杜拜都有其足迹。楊大偉補充，短期內將開拓日本市場，計劃在年底前進軍印尼及南韓，預計年底在全球將有4萬個銷售點。每進入一個市場前，都會先了解當地的飲食文化，再作調整，例如在進入東南亞市場時，會改名為「OmniMeat新膳肉」，以免與當地主流宗教有所衝突。

節錄自第671期《iMoney Focus》封面故事。

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