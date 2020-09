特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞

▲ 特朗普被指2018年取消到安葬一次大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式,更曾形容這些將士是失敗者。

美國大選11月3日舉行,美國民調指軍人對總統特朗普的支持度不足四成。美國雜誌《大西洋》更指,特朗普2018年取消到安葬第一次世界大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式,更曾形容這些將士是失敗者。但特朗普強烈駁斥上述說法,更形容《大西洋》可恥。

2018年為第一次世界大戰結束100周年,包括特朗普(Donald Trump)的多國領袖都前往法國出席悼念儀式。特朗普當時以下雨為由,決定不到法國東北部貝洛(Belleau)的美軍公墓。

《大西洋》雜誌報道,當時特朗普曾與助手表示:

Why should I go to that cemetery? It's filled with losers. (我為何要去那個公墓?那個地方全部都是失敗者。)

該雜誌更指,特朗普在行程中更以「笨蛋」(sucker)一詞,形容海軍陸戰隊於一戰關鍵一役貝洛森林戰役中,喪生的1,800多名軍人。

由於特朗普過往一直在公開場合展現出支持軍人的形象,上述報道引起爭議。特朗普周四(3日)晚否認傳聞。特朗普表示:「這是一本糟糕的雜誌,這種情況可恥。」(It is a disgraceful situation by a magazine that is a terrible magazine.)

他強調自己一直為軍人做很多事情,包括推動增加軍隊預算及為軍人加薪。白宮也否認傳聞,強調特朗普高度重視軍人,又兌現增加軍費及推動退伍軍人改革等承諾,批評報道毫無根據。

責任編輯:鄭錦玲