特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞

▲ 特朗普被指2018年取消到安葬一次大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式，更曾形容這些將士是失敗者。

美國大選11月3日舉行，美國民調指軍人對總統特朗普的支持度不足四成。美國雜誌《大西洋》更指，特朗普2018年取消到安葬第一次世界大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式，更曾形容這些將士是失敗者。但特朗普強烈駁斥上述說法，更形容《大西洋》可恥。

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2018年為第一次世界大戰結束100周年，包括特朗普（Donald Trump）的多國領袖都前往法國出席悼念儀式。特朗普當時以下雨為由，決定不到法國東北部貝洛（Belleau）的美軍公墓。

《大西洋》雜誌報道，當時特朗普曾與助手表示：

Why should I go to that cemetery? It's filled with losers. （我為何要去那個公墓？那個地方全部都是失敗者。）

該雜誌更指，特朗普在行程中更以「笨蛋」（sucker）一詞，形容海軍陸戰隊於一戰關鍵一役貝洛森林戰役中，喪生的1,800多名軍人。

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由於特朗普過往一直在公開場合展現出支持軍人的形象，上述報道引起爭議。特朗普周四（3日）晚否認傳聞。特朗普表示：「這是一本糟糕的雜誌，這種情況可恥。」（It is a disgraceful situation by a magazine that is a terrible magazine.）

他強調自己一直為軍人做很多事情，包括推動增加軍隊預算及為軍人加薪。白宮也否認傳聞，強調特朗普高度重視軍人，又兌現增加軍費及推動退伍軍人改革等承諾，批評報道毫無根據。

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責任編輯：鄭錦玲