【TikTok】TikTok8月收入按年增6.3倍 為全球最吸金的非遊戲應用

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字節跳動旗下短視頻應用TikTok儘管面臨美國禁令、大批同類產品追趕等挑戰，Sensor Tower 8月數據顯示，TikTok仍是全球最吸金的非遊戲類應用。TikTok8月在蘋果商店及谷歌商店的總收入超過8810萬美元（6.83億港元），按年增長6.3倍，惟按月下滑14%。
TikTok上月總收入中，有85%由中國市場貢獻，7.8%來自美國市場，1.4%來自土耳其。
Sensor Tower指出，TikTok雖是「吸金之王」，也不能高枕無憂，因為數據顯示TikTok的市場份額正在不斷被市場上同類產品蠶食，如果TikTok最終沒有被封殺，那麼也需要耗費時間和精力挽不斷回流失的用戶。
|月份
|收入（美元）
|按年變幅
|按月變幅
|中國收入貢獻
|美國收入貢獻
|4月
|7800萬
|10倍
|——
|87%
|8%
|5月
|9570萬
|9.6倍
|23%
|89%
|8%
|6月
|9070萬
|7.3倍
|-5%
|89%
|6%
|7月
|1.02億
|8.6倍
|20%
|89%
|6%
|8月
|8810萬
|6.3倍
|-14%
|85%
|8%
另外，YouTube緊隨TikTok之後，為全球收入第二高的非遊戲類應用，總收入超過8390萬美元，按年增長54.8%；社交應用Tinder位居第三，騰訊 （00700） 旗下的騰訊視頻為第4，愛奇藝（美：QI）第6。
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編輯：陳華