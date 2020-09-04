【TikTok】TikTok8月收入按年增6.3倍 為全球最吸金的非遊戲應用

▲ Sensor Tower數據，TikTok上月收入按年增6.3倍至8810萬美元，全球最吸金的非遊戲應用。

字節跳動旗下短視頻應用TikTok儘管面臨美國禁令、大批同類產品追趕等挑戰，Sensor Tower 8月數據顯示，TikTok仍是全球最吸金的非遊戲類應用。TikTok8月在蘋果商店及谷歌商店的總收入超過8810萬美元（6.83億港元），按年增長6.3倍，惟按月下滑14%。

TikTok上月總收入中，有85%由中國市場貢獻，7.8%來自美國市場，1.4%來自土耳其。

Sensor Tower指出，TikTok雖是「吸金之王」，也不能高枕無憂，因為數據顯示TikTok的市場份額正在不斷被市場上同類產品蠶食，如果TikTok最終沒有被封殺，那麼也需要耗費時間和精力挽不斷回流失的用戶。

月份 收入（美元） 按年變幅 按月變幅 中國收入貢獻 美國收入貢獻 4月 7800萬 10倍 —— 87% 8% 5月 9570萬 9.6倍 23% 89% 8% 6月 9070萬 7.3倍 -5% 89% 6% 7月 1.02億 8.6倍 20% 89% 6% 8月 8810萬 6.3倍 -14% 85% 8%

另外，YouTube緊隨TikTok之後，為全球收入第二高的非遊戲類應用，總收入超過8390萬美元，按年增長54.8%；社交應用Tinder位居第三，騰訊 （00700） 旗下的騰訊視頻為第4，愛奇藝（美：QI）第6。

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編輯：陳華