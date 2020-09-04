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百日零本土確診破功 泰國犯人染新冠肺炎

環球政經 14:53 2020/09/04

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泰國新冠肺炎本土零確診逾100日斷纜。確診患者為一名因吸毒入獄的男犯人。

【新冠肺炎】疫情嚴重打擊泰國旅遊業　動物隨時流離失所 【下一頁

確診男患者37歲，於曼谷多間酒吧擔任DJ，上月因為吸毒被判入獄，入獄時並沒有任何病徵。唯於本周三接受例行病毒檢測時，發現結果呈陽性，即時送院接受治理。同牢的34人及有接觸過的獄警亦即接受病毒檢測，初步檢測結果呈陰性，目前正接受隔離。當局強調，監獄內一直有採取防疫措施，減少囚犯聚集數目。

【越南鬆綁】民航局計劃9月中旬　重啟往返6個亞洲城市國際航班下一頁

據悉，該名患者確診前並無外遊紀錄，當局列作本土感染個案。而患者的家人，以及出庭曾經接觸過的20人，都被列為高風險族群。當局會再為他們進行檢測。

全國至今累計有3427宗確診個案，58人死亡。對於在零本土確診百天後再現，泰國國民都憂心忡忡。泰國疾病管制局局長發表講話表示，只要持續防疫措施，泰國不會出現第二波感染，希望民眾不要恐慌。

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撰文 : 林展鋒

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