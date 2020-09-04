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【芳香滿溢@iM網欄】消委會曾檢測出「假精油」 如何分辨精油真偽？

名人薈萃 20:23 2020/09/04

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芳香療法在港日盛，但大家有沒有想過，不慎使用「假精油」對皮膚、對身體都會構成很大的影響？2年前消委會檢測30款精油，全部驗出不同的皮膚致敏物，其中2款精油更含多達7種致敏物。12款樣本驗出甲苯，長期吸入受甲苯污染的空氣，會刺激上呼吸道及眼睛，甚至影響中樞神經。消委會又提醒，兒童、孕婦、高血壓、腎病、腦癇患者，和皮膚有損傷的人士對使用香薰油都應格外小心。美國曾有研究顯示，薰衣草及茶樹精油或含有影響內分泌的物質，如長期施用於嬰幼兒及青少年期前的男性的皮膚上，可能會令他們出現乳房異常發育，消費者應謹慎使用。香港中毒諮詢中心亦曾處理過精油過敏個案：慢性皮膚病患者使用香薰油後出現抽搐、小童使用香薰驅蚊劑後，出現嚴重的皮膚過敏繼而昏倒。因此，大家要慎選天然精油。（見【芳香滿溢@iM網欄】遍地人工香精 教你五招分辨真假精油

學生們經常會問，「假精油」所含的成份是甚麼？對人體有何影響？「假精油」以部分精油混合香精，如以檸檬混充香蜂草，玫瑰天竺葵及香精混充玫瑰，檀香以香精定香劑混充等。「假精油」要定香就必須添加塑化劑，但它會造成人體賀爾蒙病變。台灣環境毒物研究中心指，塑化劑會改變老鼠的性分化、對睪丸產生副作用、影響性器官的發育和精子的產量。這些混摻化合物的精油，長期誤用會造成神經系統、內分泌系統混亂，也有可能刺激肌膚，使肌膚更敏感。

純精油的味道多變，不僅有前、中、後調（即不同時間吸聞，氣味都會有所改變）。它也根據產地環境生態、氣候的變化，每批精油都會有微妙的差異。資料顯示，有些化學合成的薰衣草精油，標示「Lavender 40/42%」，其實是將薰衣草精油經過加工，加入乙酸沈香酯及沉香醇，產生薰衣草味，模仿天然精油。

台灣的芳香療法更流行，所以有不少分辨真假精油的研究報告。台灣弘光科技大學在網上購買了22款精油，發現其中20瓶並非純精油，有1款標示檀香精油，卻檢測不出檀香醇成分。有1款羅馬洋甘菊精油， 竟含80.6%DEP塑化劑（鄰苯二甲酸、二乙基酯）。塑化劑定香令香氣更持久，但生產商卻不管「假精油」會對人體構成賀爾蒙病變，而DEP超標，恐造成性早熟或不孕。

那麼該如何分真偽？首先從吸聞開始。假精油的香味特別持久，在一個香氣濃郁的空間，氣味會久久不散，且會讓人覺得噁心、想吐甚至頭痛。它的氣味固定而持久，濃郁且不會消散。而純精油其中一個特性，是香氣會隨著時間淡化，如果所處空間裡點的是品質很好的純精油，你會自然地放鬆，氣味也不會一直纏繞。當我們長期在空氣不流通的室內燃點「假精油」，它不單致敏，還會影響神經系統，影響判斷能力，眼神容易呆滯、甚至出現缺氧，手腳麻痺的症狀。純精油會隨著溫度變化而產生不一樣的氣味，但人工香精就只有單一味道，且味道揮之不去！

此外，坊間不少含「香精」的洗頭水、護髮素、洗手液、衣物柔順劑、空氣清新劑，都添加化合物，甚至連燃點香薰蠟燭也要小心，因為蠟燭添加香精，在開冷氣的室內燃點，容易缺氧，甚至中毒，長期使用肝、腎功能都會受損。現今環境中充斥著眾多人工香精，讓大家漸漸對自然香氣失去原有的靈敏度。天然精油能幫助人類的鼻子，恢復本來的感知能力！在這裏強調一下，即使使用天然精油也不能過量，必須經過稀釋才使用，才不會對皮膚造成負擔！

作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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欄名 : 芳香滿溢

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