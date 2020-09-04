  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (五) 15:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【強積金】永久離港為由　作虛假聲明提取MPF　打工仔被判感化令

理財智慧 14:58 2020/09/04

分享：

積金局公布，一名強積金計劃成員因向兩間強積金受託人，作出虛假或具誤導性陳述，早前被裁定違反《強制性公積金計劃條例》（下稱《強積金條例》），被判12個月感化令，其間要遵從感化官指示及不可再犯任何刑事罪行，為首宗因違反《強積金條例》而被判感化令的個案。

最詳盡居屋情報：申請需知+四大屋苑+按揭情報　請看【下一頁

涉案的被告曾於2013年1月以永久離開香港為理由，向強積金受託人申請並獲批提早提取強積金。被告其後於2017年7月，再以同一理由，向另外兩間強積金受託人申請提早提取強積金。積金局接獲受託人通知有關申請，經調查後，發現被告在有關的「法定聲明」文件中作出虛假或具誤導性的陳述，積金局將個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，被告最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述。

根據《強積金條例》規定，強積金計劃成員可以永久離開香港為理由申請提早取回強積金，但成員一生只可以此理由提出一次申請。若該成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再次以永久離港的理由申請提早提取強積金。任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁1年。

2014年案例被判監禁21天

過往曾有強積金計劃成員以永久離港為理由申請提早提取強積金時，因為作出虛假聲明而被定罪，判罰款、社會服務令或監禁不等，當中包括在2014年，一名成員被判監禁21天。

【網民熱話】北角寶馬山VS大埔寶馬山 網友：「為何呎價只需萬二、三元？」【下一頁

積金局發言人提醒，強積金計劃成員切勿以身試法，並表示會與警方及相關政府部門保持密切聯繫，就可疑個案查核申索人是否真正永久離港。此外，積金局亦備存紀錄冊，載列所有曾以永久離開香港為理由提早提取強積金的成員，以核實申索人以往曾否基於同一理由提早提取強積金。積金局表示，一旦發現可疑個案，必定會依法處理。

 

 

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉

罪行 香港 強積金

上一篇文章

【疫市求職】民政事務局開設逾2500個有時限就業職位

下一篇文章

百日零本土確診破功 泰國犯人染新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數
【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意
【居屋申請2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意
【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽
【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷