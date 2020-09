【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter標示為誤導訊息

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普多次質疑郵寄選票的可信程度,更呼籲選民投兩次票,以證明投票制度存在重大漏洞。不過,特朗普所提議的投兩次票是違法行為,而特朗普呼籲投兩次票的帖文,亦被社交平台Facebook、Twitter貼上警告標籤,Twitter更指特朗普的帖文是誤導訊息。

特朗普周四在Facebook及Twitter指,選民郵寄選票後,也應在美國大選當日到票站,查核其選票有否被點算。

特朗普指:

「如果沒有被點算,就再投一次(這是公民權利)。」

(If it has not been Counted, VOTE (which is a citizen's right to do))

特朗普的帖文,被Facebook貼上警告標籤,但該標籤僅指「請瀏覽投票資訊中心,以取得選舉資源及官方更新」(Visit the Voting Information Center for election resources and official updates),沒有明確指出是違法行為。

相對而言,Twitter則指特朗普的帖文是誤導訊息,違反了該平台的公民誠信政策。

特朗普過往指出郵寄選票可能導致選民欺詐(voter fraud),又批評民主黨人利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。

但郵寄投票於美國並非罕見做法,2016年的大選有近4分之1的選民以郵寄選票來投票。

