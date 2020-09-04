【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter指為誤導訊息

美國大選在11月3日舉行，美國總統特朗普多次質疑郵寄選票的可信程度，更呼籲選民投兩次票。不過，特朗普所提議的投兩次票是違法行為。特朗普呼籲投兩次票的帖文，亦被社交平台Facebook、Twitter貼上警告標籤，Twitter更指特朗普的帖文是誤導訊息。

特朗普周四在Facebook及Twitter指，選民郵寄選票後，也應在美國大選當日到票站查核其選票有否被點算。

FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文：【下一頁】

華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普：【下一頁】

特朗普指：

「如果沒有被點算，就再投一次（這是公民權利）。」

（If it has not been Counted, VOTE (which is a citizen's right to do)）

特朗普的帖文，被Facebook貼上警告標籤，但該標籤僅指「請瀏覽投票資訊中心，以取得選舉資源及官方更新」（Visit the Voting Information Center for election resources and official updates），沒有明確指出是違法行為。

而Twitter更指，特朗普的帖文是誤導訊息，違反了該平台的公民誠信政策。

特朗普過往指出郵寄選票可能導致選民欺詐（voter fraud），又批評民主黨人利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。但郵寄投票於美國並非罕見做法，2016年的大選有近四分之一的選民以郵寄選票來投票。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉