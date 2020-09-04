【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底

今日科技股顯著調整，應否趁機撈底市場有不同說法。星展就指科技股回調並非因為基本面轉差，故未有改變其投資建議，相信相關股份只是短期因氣氛轉差而受壓。

針對美國制裁中國科技公司，星展指騰訊(00700) 旗下WeChat的美國用戶佔比很小，收入佔比輕微，料影響不大。在遊戲方面，假設制裁騰訊旗下PUBG，甚至擴大至騰訊有份投資的遊戲公司如Supercell及Riot Games等，惟計及相關因素對收入的影響亦料僅低單位數，影響不大。

該行表示新冠肺炎帶動內地互聯網使用時數有所增長，估計2020年總計會有10%至20%的增長。而調查顯示一、二綫城市互聯網使用時間增長不及三、四綫城市，很多公司如阿里巴巴(09988)、拼多多(美：PDD)及京東(09618) 等預料會開始聚焦於三、四綫城市發展。

選股上，該行相信綫上遊戲受惠「居家抗疫」概念，加上現時遊戲的生命周期較長，《王者榮耀》及《和平精英》等仍受捧，故可留意騰訊及網易(09999) 。而電商行業復甦則主要受惠電子產品及日用品消費，奢侈品消費復甦則料較慢，認為可留意在三綫以下的城市有接觸面的企業包括京東及阿里。

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