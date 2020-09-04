【疫市求職】民政事務局開設逾2500個有時限就業職位

新冠肺炎打擊經濟，民政事務局在「防疫抗疫基金」下開設逾2500個有關文化、藝術、康樂、體育，以及地區行政的時限職位。

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是次新開設有時限職位包括全職和兼職工作，為期6至10個月。招聘部門包括民政事務局、康樂及文化事務署（康文署）、民政事務總署，以及相關範疇的非政府組織。

民政事務局發言人今日（4日）指，目前已有逾1,000個職位獲聘任，其餘職位亦將於未來陸續進行招聘，共涉及開支約3億5400萬元。

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在文化及藝術方面，開設的職位將為香港演藝學院、香港藝術發展局、西九文化區管理局等機構，以及康文署，提供市場推廣及行政支援，推動圖書館系統智能化，協助和支援公共圖書館及文化場地的管理／運作和服務提供，並為有志於藝術行政或舞台管理方面發展的人士，提供實習機會。



於康樂及體育範疇下開設的職位，工作將包括加強香港體育學院及相關殘疾人士體育總會的運動員訓練工作、增加各受資助體育總會的行政支援，及為康文署提供行政及活動支援，另有部分職位會負責在休憩場地加強清潔、園藝護理及管理工作。



此外，民政事務總署亦計劃開設多個執行行政及文書職務的職位。

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責任編輯：黎淑雯