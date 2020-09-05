【新冠肺炎】機場快線天星小輪受累 港上半年整體交通客量大跌30%

受疫情影響, 市民減少外出, 令本港交通客量持續下跌。運輸署日前公布6月份的交通客量統計資料, 總結了上半年各類公共交通工具日均客量共約892萬人次, 較去年同期下跌超過30%，其中機場快線和天星小輪受到最大的影響, 分別較去年同期下跌逾77%和56%。

據了解, 香港6月整體公共交通客量日均客量為1035.6萬人次, 按年下跌1.9.5%；由於疫情在6月稍為緩和，令整體客量自2月來首次重回「千萬」水平, 亦較5月稍升約15%。

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另外, 港鐡日均客量由去年上半年約496.5萬人次跌至今年約308.2萬人次, 同期跌幅近38%；其中機場快線在6月份的日均客量只有5,900人次, 按年下跌88%, 而上半年日均客量只有1.13萬人次, 較去年同期的4.97萬人次, 下跌逾77%。

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再者, 天星小輪亦因疫情而受到影響, 今年6月日均客量只2.48萬人次, 按年下跌52%, 上半年日均只有2.44萬人次, 較去年上半年日均5.59萬人次,下跌約56%。

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責任編輯：潘曉豐