【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文

▲ Facebook宣布，將在11月3日美國大選之前的7天之內不接受任何新的政治廣告。

美國總統大選踏入最後兩個月，社交平台將成一大戰場。Facebook宣布，將在11月3日美國大選之前的7天之內不接受任何新的政治廣告，但仍將允許繼續推廣現有廣告，並將聚焦在不同的用戶。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）透露，為阻止在Facebook上的散播謠言和虛假信息，影響選情，將實施一系列措施：

選舉前一周將不會接受任何新的政治廣告

聲稱參加投票會感染新冠肺炎的帖子將被刪除

在官方公布結果前，意圖將選舉結果合法化或候選人意圖宣稱自己勝出選舉的帖文都會被貼上標籤

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Facebook以往因允許政治廣告聚焦部分用戶，加上未有審查政治廣告中的信息是否屬實而備受批評。

Facebook透露，將刪除總統特朗普鼓勵北卡羅來納州（North Carolina）選民投票兩次的影片。這次，Facebook發聲明中表示，總統特朗普任何沒有上文下理的信息和影片都將被刪除，因涉嫌違反平台的選民欺詐政策。

另外，朱克伯格擔心，國家分裂可能導致內亂。他補充：

「我們的國家如此分裂，選舉結果可能要花幾天甚至幾周才能完成，國內爆發騷亂的風險可能會增加。」 （"With our nation so divided and election results potentially taking days or even weeks to be finalised, there could be an increased risk of civil unrest across the country."）

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責任編輯：葉芷樺