【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文

美國總統大選踏入最後兩個月,社交平台將成一大戰場。Facebook宣布,將在11月3日美國大選之前的7天之內不接受任何新的政治廣告,但仍將允許繼續推廣現有廣告,並將聚焦在不同的用戶。

Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)透露,為阻止在Facebook上的散播謠言和虛假信息,影響選情,將實施一系列措施:

Facebook以往因允許政治廣告聚焦部分用戶,加上未有審查政治廣告中的信息是否屬實而備受批評。

Facebook透露,將刪除總統特朗普鼓勵北卡羅來納州(North Carolina)選民投票兩次的影片。這次,Facebook發聲明中表示,總統特朗普任何沒有上文下理的信息和影片都將被刪除,因涉嫌違反平台的選民欺詐政策。

另外,朱克伯格擔心,國家分裂可能導致內亂。他補充:

「我們的國家如此分裂,選舉結果可能要花幾天甚至幾周才能完成,國內爆發騷亂的風險可能會增加。」

("With our nation so divided and election results potentially taking days or even weeks to be finalised, there could be an increased risk of civil unrest across the country.")