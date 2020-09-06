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【都市診療室】檢測新冠　正確採樣最重要

名人薈萃 07:50 2020/09/06

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由COVID-19引起的新冠肺炎疫潮，至今仍未有退卻，政府將於9月透過全民檢測找出染病患者、避免病毒繼續在社區散播。現有檢測方法大致可分以下幾類，分別是深喉唾液、鼻腔拭子、咽喉拭子、鼻咽拭子、鼻腔及咽喉拭子、驗大便以及抽血檢查等，但不同的方法各有利弊，準確性亦有差別。

【都市診療室】幼兒抽動症愈制止愈難治癒 ：【下一頁

拭子檢測準確度約七成

深喉唾液檢測就是留痰進行化驗，檢測的準確度約為七至八成，好處是採樣方法簡單，毋須醫護人員協助。只是留痰必須於起床後、刷牙漱口及飲食前採集，部分人亦未必懂得咳出深喉的痰液，或影響檢測準確性，並因為檢測速度較慢，用作大規模檢測會有困難。

至於鼻腔拭子或咽喉拭子就是利用類似棉花棒的拭子，深入鼻腔（約耳珠對落的位置）或口腔（吊鐘及扁桃腺的位置），然後利用拭子末端的棉刷撩刮幾圈以取得樣本，最大好處是可以作混樣檢測，速度比留痰快5倍。鼻咽拭子準確度與深喉唾液檢測差不多，咽喉拭子則略低，其中一個原因喉嚨的範圍比廣闊，撩刮的位置出錯會削弱樣本的靈敏度。不過，英國卻同時進行鼻腔及咽喉拭子作為檢測標準，以提高檢測的準繩度，而本港的全民檢測也將使用鼻腔及咽喉拭子採樣方法。

由於拭子需要探入鼻腔及口腔深處，很多時都會引起鼻痕及嘔吐等不適反應，失誤時亦可能會刺傷組織，之前便有小朋友咬斷及誤吞拭子的報道。未受過訓練的市民較難自行以拭子採樣，尤其是兒童及長者等，或需要他人協助。但使用鼻咽拭子的採樣過程中可能會產生霧化膠（Aerosol），可從空氣中傳播病毒，因此協助採樣者需穿上全副保護裝備，若能在負壓房間或戶外空曠地方進行則更理想。

大便檢測和抽血作檢測就較為少用，前者多用於幼兒身上，惟準確度不高，而於驗血的準確度高，但採樣比較麻煩。

負責醫生定要做好防護

其實，無論使用哪一種檢測方法，最重要是以正確的方法去採樣，這樣才能得確保檢測的準確性，否則做再多的檢測也只是徒勞無功。

現時很多診所也有提供新冠肺炎檢測服務，不時也有家長因擔心孩子的不適可能源於受到感染而要求做檢測。負責採樣的醫生必定要做好防護措施，以及在適當的環境下進行，若屬於風險較高的人士，例如曾與確診者接觸、居住地方有較多感染個案等等，就會安排到醫院接受檢測，以保護診所其他求診人士。

撰文 : 劉成志醫生 兒科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士(兒科)、英國皇家內科醫學院院士

欄名 : 都市診療室

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