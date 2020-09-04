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【投資內地樓】杭州嚴防借父母投靠、假離婚買樓炒 可以怎樣防？

股樓投資 15:29 2020/09/04

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「房住不炒」繼續主導內地樓巿方向，各地政府出招防炒樓，杭州巿近日公布《關於進一步促進房地產巿場平穩健康發展的通知》，被視為「加辣」趕絕炒樓一族，招數如下：

►嚴查收入：加強貸款審核，嚴查申請房貸者的真實收入以及買樓資金來源，嚴防消費貸款及違規挪用公款買樓。

►父母投靠成年子女落戶杭州巿，父母要住滿3年才可以獨立身份，在限購範圍內買新單位及二手單位。此招杜絕利用父母名額買樓。

【投資內地樓】深圳學習星加坡模式 目標：6成人住公營房 每年供應10萬個單位【下一頁

投資內房股】大摩指內地明確「三條紅線」收緊房企融資　點名三大內房股踩線【下一頁

►30歲或以上單身及離婚單身滿3年，在杭州巿無擁有單位，列為無房家庭准買樓。換言之夫婦離婚後3年內，物業不論在那一方的名下，都視為夫婦共同擁有，禁絕「假離婚」後夫妻以獨立身份各自買房。

►樓盤項目有80%商住房的，要優先賣給無房家庭，自買賣合同網簽備案之日起5年內不得沽出。

今年6月，杭州樓巿出現兩萬人搖號買房的破紀錄場面，「萬人搖」的虛冚場面成為全國焦點。按中國指數研究院的報告，今年上半年杭州新住宅樓價累計上漲4%，上漲幅度之高全國排第四，僅次於溫州、紹興及上海。8月初有內地傳媒報導，雖然當地政府沒有明確宣布，卻限制樓價每平方米3.5萬元人民幣，否則不批預售證。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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