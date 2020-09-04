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旅遊新常態　美國航空宣布新增23條休閒路線　

環球政經 17:27 2020/09/04

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新冠肺炎持續，旅遊業發零售業業務大受打擊，，美國航空（American Airlines）宣布將新增新增23條休閒路線，以適應旅遊新常態，而主要的航班則以國家以外又或是一些國內的州份地點。

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據《Business Insider》報道，美國航空於周末更新冬季飛行地點選擇，計劃推出新航線並恢復其暫時停飛的航線。早前美國航空宣布將會於10月停飛15個城市航線；不過公司就計劃增設23條點對點的路線，或會與廉航公司如Frontier Airlines和Allegiant Air等競爭。

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是次新增的航班路線，除了有國外，也有美國境內的州份，部分航班大多為11月起又或是12月起會開始營航。在國外的航班主要臉墨西哥為主，以下為部分航班地點：

國外航班

卡波聖盧卡（San Jose del Cabo）

  • 這可由美國紐約的機場、柯士旬及沙加緬度等地出發

巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）

  • 可由夏洛特出發

坎昆（Cabcun）

  • 可由堪薩斯城出發

卡加利，加拿大

  • 可由鳳凰城出發

國內航班

邁亞密

  • 可由紐約出發

波士頓

  • 可由印第安納波利斯出發

Airbnb創辦人Brian Chesky曾表示，旅遊業的生態會疫情而受改變，又預料國內旅遊次的需求會有所上升。他又指，雖然疫情後人們終可重新「上飛機」，但疫情已令很多行業出現結構性的變化，如會議業務的發展，因為很多人已意識到不需要坐飛機到其他國家開會，即使安在家中也可繼續與其他國家的人會談。

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責任編輯：黎淑雯

墨西哥 紐約 加拿大 卡加利 印第安納 美國 航空 零售 疫情 離婚

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