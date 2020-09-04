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【2020居屋 】下周四居屋接受申請 4個策略提升抽中機會

股樓投資 18:02 2020/09/04

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下周四（10日）新一輪居屋接受申請，今次共有四個居屋共7,047個單位供申請，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑。要提升抽中機會，有5點要注意：

1 綠白表比例由過去5:5改為4:6；

2 家有長者申請名額佔3成即2100個；

3 一人申請佔1成即約700個；

4 居屋有優先類別揀樓次序：「家有長者」的核心家庭申請人士、 其他核心家庭申請人士、非核心家庭申請人士，最後是一人申請人士。

5 今次4個屋苑單位數目：鑽石山啟翔苑（ 940個單位）、馬鞍山錦駿苑（2079個單位）、火炭彩禾苑（806個單位）及粉嶺山麗苑（3222個單位）

【居屋2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清下一頁

【居屋2020】新居屋下周四接受申請　疫情下新安排要留意下一頁

因應上面5點，可考慮以下4個申請策略：

1 針對優先類別：

可加入家庭成員申請，有長者抽中機會又會高一點。家庭成員又分核心與非核心，核心家庭成員是指夫妻、父母與子女，或孫兒與祖父母/外祖父母（而孫兒父母均去世），其他親屬關係屬非核心家庭成員。

2 針對家庭成員：

申請人與家庭成員申請時無須同住。但要留意一同申請的家人的入息及資產有沒有超過上限，及沒有擁有物業。

3 針對白表配額多於綠表：

公屋戶用綠表申請，成功申請需退還公屋。若申請人不是公屋戶主，但與戶主同住擁公屋戶籍的家庭成員，可白表申請居屋。公屋戶籍人士成功申請不需要退還公屋，但要除去公屋戶籍。

4 針對屋苑申請：

今期屋苑以粉嶺山麗苑最多，共3222個單位。其次馬鞍山錦駿苑2079個單位、鑽石山啟翔苑（ 940個單位）及最少的火炭彩禾苑（806個單位）。講抽中機會高的當然是粉嶺山麗苑，但由於位置較偏遠，亦不是鐵路沿線，申請人就要考慮清楚。其次選擇是馬鞍山錦駿苑，單位數量第二多，又在鐵路沿線。最「爭崩頭」相信是巿區盤、鑽石山啟翔苑。

 

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撰文：鄭靜珊

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