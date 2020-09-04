平保聯席CEO謝永林：未來5年續在科技投入1000億元人幣

▲ 平保謝永林表示，科技正深刻改變金融發展的生態格局，成為全球金融競爭的重要因素。

平保 （02318） 總經理兼聯席首席執行官（CEO）謝永林表示，科技正深刻改變金融發展的生態格局，成為全球金融競爭的重要因素，平保過去10年科技投入累計超過1,000億元人民幣，未來5年還將繼續投入1,000億元人民幣，而科技的研發和應用高度依賴於豐富的金融場景，需要不斷試錯、不斷迭代、形成模式。他指出，科技助力金融有兩大途徑，一是「從0到1」，二是「從1到N」。

謝永林解釋，「從0到1」是以金融公司為主體，例如銀行、保險、券商、基金等大型金融機構，發展人工智能（A.I.）、區塊鏈（blockchain）、雲服務（cloud）、大數據（big data）等科技手段提升核心金融業務，實現效率提升、體驗提升、成本降低、風險降低、模式創新。之後，企業結合從「從0到1」的經驗和成果，批量化賦能中小金融機構，幫助其分享科技發展紅利，提高服務效率和效能，實現「從1到N」。

以金融壹賬通為例，作為平保孵化的「獨角獸」之一，是中國最大的面向金融機構商業科技雲服務平台。截至6月底，金融壹賬通促成金融機構終端客戶交易2.0萬億筆，累計反欺詐核對1.715億次，信貸風險評估52億次。截至2020年6月末，金融壹賬通已覆蓋內地100%的大型銀行、99%的城商行和53%的保險公司，並通過這些機構觸達數以億計的終端客戶。

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編輯：陳韻妍