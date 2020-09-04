【iPhone12】傳只有美日韓版iPhone 12 Pro Max機型支持毫米波5G

▲ 外電報道，iPhone 12系列中僅iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，且只有美日韓版才有支持毫米波5G的iPhone 12 Pro Max

據外電引述消息指，蘋果（美：AAPL）即將發布新機iPhone 12系列中，僅iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，且只有在美國、南韓及日本版本的iPhone 12 Pro Max機型支持毫米波5G。另外，蘋果可能於明年春季推出一款低價4G版 iPhone 12，為去年推出的iPhone SE升級版。

消息指，iPhone 12系列共4款機型，當中iPhone 12、iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro支持Sub-6 5G，唯獨iPhone 12 Pro Max才支持毫米波5G。由於iPhone 12 Pro Max具足夠空間容納毫米波5G所需要的特殊天綫設計，以及支持更大容量的電池，能夠適應毫米波5G運作時的巨大消耗。

實際上5G分兩種類型，分別為Sub-6 5G、毫米波5G。區別在於毫米波5G使用更高頻率的無綫電頻譜，速度更快；但另一方面，由於覆蓋範圍較小，不能穿透建築物和其他障礙物，因此需要營運商建立更多的基站才能滿足用戶的使用需求。Sub-6速度相對較慢，但覆蓋範圍廣，每個基站可以支持更多用戶，因此易於營運商的部署。

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編輯：陳華