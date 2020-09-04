▲ 西甲巴塞隆拿主席巴杜美涉貪 美斯留隊機會大增

西甲球星美斯要求離開巴塞隆拿的消息，猶如球壇的震撼彈，外界相信是因為美斯與主席巴杜美不和。不過，美斯離隊一事或有轉機。加泰羅尼亞警方稱，有足夠的證據指控巴杜美貪污、瀆職，巴杜美涉嫌以球會資金聘請公關，抹黑競選主席時的對手及與他不和的球員，包括美斯。

西班牙第二大報章《El Mundo》報道，加泰警方近日調查巴杜美（Josep Maria Bartomeu）貪污及瀆職罪，並且準備檢控他。報道指出，巴杜美奧親自批核聘請公關公司的費用，而且費用為高於市價6倍的100萬歐元。

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根據西班牙媒體年初取得巴塞的內部文件，巴度美聘請公關公司I3 Ventures，大肆抹黑競選主席的對手，以及部份「反巴度美派」的球員，包括美斯、沙維丶碧基丶佩奧爾等球星。

報道續稱，警方懷疑巴度美以權謀私，可能出現「經濟犯罪」，將盡快完成調查，決定是否檢控巴杜美。一旦巴杜美被控，主席的寶座未必坐得穩，美斯留隊機會增加。

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責任編輯：鄧燕君