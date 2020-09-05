美斯收回離隊要求 巴塞隆拿主席涉貪

美斯稱自己不捨得巴塞隆拿及加泰羅尼亞，加上高達7億歐元的毁約金限制，因而收回提出離開巴塞隆拿的要求。阿根廷球王美斯周五接受Goal.com訪問時，稱已經改變決定，亦不可能與巴塞隆拿對簿公堂。

美斯（Lionel Messi）強調，他一早已向巴塞隆拿主席巴杜美（Josep Maria Bartomeu）表達離隊意願，巴杜美亦答允讓他於季尾決定自由轉會或離隊，但對方之後稱6月10日的提出限期已過，無視上個球季因新冠肺炎疫情延遲完成的客觀環境。

正因巴塞隆拿要求高達7億歐元的毁約金，美斯明白這是不可能支付的轉會費，亦不忍與巴塞隆拿於法院解決合約問題，故打消離隊念頭。

據《天空電視》記者所知，除了不忍與巴塞隆拿對簿公堂，美斯留隊的另一原因是家庭考慮，並指美斯當初提出離隊，純屬足球上的考慮。

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外界相信是因為美斯與巴杜美不和，早前才提出離隊的意願。惟加泰羅尼亞警方日前稱，有足夠的證據指控巴杜美貪污、瀆職，巴杜美涉嫌以球會資金聘請公關，抹黑競選主席時的對手及與他不和的球員，包括美斯。

西班牙第二大報章《El Mundo》報道，加泰警方近日調查巴杜美貪污及瀆職罪，並且準備檢控他。報道指出，巴杜美奧親自批核聘請公關公司的費用，而且費用為高於市價6倍的100萬歐元。

根據西班牙媒體年初取得巴塞的內部文件，巴杜美聘請公關公司I3 Ventures，大肆抹黑競選主席的對手，以及部份「反巴杜美派」的球員，包括美斯、沙維、碧基、佩奧爾等球星。

報道續稱，警方懷疑巴杜美以權謀私，可能出現「經濟犯罪」，將盡快完成調查，決定是否檢控巴杜美。一旦巴杜美被控，主席的寶座未必坐得穩，美斯留隊機會增加。

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責任編輯：嚴智勇、鄧燕君