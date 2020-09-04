美國7月對港貿易順差升3成半　首7月差減半

▲ 數據顯示，7月份美國對香港貨物出口19.83億美元，進口5.9億美元。

路透引述美國經濟分析局（U.S Bureau of Economic Analysis）最新數據顯示，7月美國對香港錄得13.93億美元（約108億港元）貨物貿易順差，按月增加34.5%。美國總統特朗普7月14日簽署行政命令，終止給予香港特殊待遇。

數據顯示，7月份美國對香港貨物出口19.83億美元，進口5.9億美元。

香港為繼中美洲及石油出口國組織國家後，美國錄得第三大貿易順差的出口地。今年首7個月，美國自香港錄得貨物貿易順差累計78.2億美元（約610億港元），按年跌51.6%。2019，美國自香港錄得約263億美元（約2051億港元）的貨物貿易順差。

據本港政府統計處數據，今年首7個月進口自美國的商品貨值為997.5億港元，按年跌20.9%，為跌幅最大的供應地。

相關文章：

【中美角力】禁用「香港製造」措施延後45日生效 邱騰華：繼續與美方交涉

【香港製造】邱騰華：美國禁「香港製造」標籤實施日期延至11月9日

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳