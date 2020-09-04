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美國7月對港貿易順差升3成半　首7月差減半

即市財經 13:45 2020/09/04

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數據顯示，7月份美國對香港貨物出口19.83億美元，進口5.9億美元。

路透引述美國經濟分析局（U.S Bureau of Economic Analysis）最新數據顯示，7月美國對香港錄得13.93億美元（約108億港元）貨物貿易順差，按月增加34.5%。美國總統特朗普7月14日簽署行政命令，終止給予香港特殊待遇。

數據顯示，7月份美國對香港貨物出口19.83億美元，進口5.9億美元。

香港為繼中美洲及石油出口國組織國家後，美國錄得第三大貿易順差的出口地。今年首7個月，美國自香港錄得貨物貿易順差累計78.2億美元（約610億港元），按年跌51.6%。2019，美國自香港錄得約263億美元（約2051億港元）的貨物貿易順差。

據本港政府統計處數據，今年首7個月進口自美國的商品貨值為997.5億港元，按年跌20.9%，為跌幅最大的供應地。

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編輯：吳敏芳

經濟 美國 香港 貿易

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