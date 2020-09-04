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【美股暴跌】摩根資管：美刺激政策難產觸發美股大跌　料調整後價值及周期股補漲

即市財經 13:33 2020/09/04

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朱超平稱，美國總統選舉的動態也可能引起市場動蕩，目前特朗普的支持率有明顯上升，可能被市場解讀為正面信號。

美股周四暴跌，以科技股為主的納指更出現大幅調整。摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，增長股的股價連續創出歷史新高，已經充分反映未來成長預期，且投資者已經持有重倉，因此出現前期獲利資金賣出的趨勢，令市場在前期增長股連續上漲的基礎上面臨技術性調整的壓力，而美國新一輪財政刺激政策難產，便成為這些股市調整的觸發點。

美國經濟仍然擴張 貨幣政策仍寬鬆

朱超平指，美國經濟基本面和政策方面並沒有發生明顯逆轉，美國PMI顯示經濟處於擴張狀態，且聯儲局保持政策寬鬆，都為市場提供支持，加上近日關於疫苗開發和應用的正面消息不斷出現，也有利於價值和周期板塊的表現。

「市場在短期調整後，可能出現板塊輪動的走勢，科技增長股企穩調整，而價值和周期股出現補漲。」

除了疫情的影響，朱超平稱，美國總統選舉的動態也可能引起市場動蕩，目前特朗普的支持率有明顯上升，可能被市場解讀為正面信號，但地緣政治摩擦在大選前有加劇的跡象，在市場估值較高的背景下，仍有可能觸發市場波動；因此除了在美股市場尋找板塊輪動的機會，投資者可以透過配置亞洲股票、中國股票及亞洲債券，以管理風險波動。

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編輯：陳韻妍

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