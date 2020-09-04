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【小米股價】格力集團斥逾35億參投小米產業基金 小米午後倒升2%

即市財經 13:35 2020/09/04

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小米、格力的合作因雷軍與董明珠的10億賭約，更受市場關注。

格力電器（深：000651）股東格力集團宣布，與小米 （01810） 、中信銀行簽署戰略合作協議，格力將出資35.45億元人民幣參與投資和管理小米發起的小米產業基金。小米今日低開，曾跌8%，午後股價倒升，至1時34分，升2.5%，報24.5元，成交超過70億元。

小米、格力、中信銀行三方的合作將圍繞產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面，涵蓋集成電路、人工智能、工業互聯網、核心裝備、前沿科技等領域佈局。

格力稱，會深入對接和引進小米生態鏈企業，小米集團總裁王翔表示，小米將加快推進有關合作事項早日落地，爭取雙方戰略合作早日結出成果。

小米創辦人雷軍與格力電器董事長董明珠的10億賭約，令兩間公司會否合作備受關注。但需留意是，本次與小米合作的並非格力電器，而是格力集團。

格力集團原為格力電器控股股東，但今年初將15%股份轉讓予高瓴資本，現時僅持有格力電器3.22%的股份，格力集團現時為國有資本投資運營平台。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 格力電器（深：000651）

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