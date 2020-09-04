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【香港經濟】日企憂香港前景　6成受訪者稱香港業務及投資魅力降低

商業 13:55 2020/09/04

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日經新聞調查顯示，6成受訪者稱香港作為投資對象及業務基地的魅力降低。(資料圖片)

疫情及中美關係緊張下，不少日企對香港前景的擔憂擴大。日經新聞調查顯示，6成受訪者稱香港作為投資對象及業務基地的魅力降低，單計社長、董事及部長階層，更有70.4％認為魅力降低，而曾參與中國業務的人當中，有67.3％有同一回答。

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調查於7月中旬進行，以問卷形式訪問在日本上市企業工作的人士，獲3,000人回覆，當中約1,100人曾參與中國業務。

逾4成認為中國生産重要性降低

除了擔憂香港前景，不少日企有意將生產線轉移日本。調查顯示，約6成(59.3%)受訪者贊成日本政府鼓勵企業回歸本土。超過4成(41.2％)的受訪者回答「未來中國作為生産基地的重要性將會降低」，只有14.9％認為重要性將會增加，反映中國作為生産地的吸引力似乎在減弱。

報道指，中國一向憑藉廉價及龐大勞動力，吸引海外企業進駐生產線。不過，疫情下物流受阻，日本不少產品海外生産比例較高，如口罩和防護服，使日本國內供應緊張。加上中美貿易摩擦加劇，關稅提高導致成本上漲，令日企意識到本土生産的重要性。

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責任編輯：朱悅瀅

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