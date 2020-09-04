蘋果宣佈iOS 14廣告私隱功能　延遲至明年初推出

▲ 較早前，蘋果（Apple）宣佈將在iOS 14系統中加入廣告私隱功能，最近該公司宣佈延遲至明年初才推出。

較早前，蘋果（Apple）宣佈為保障用戶私隱，將在iOS 14系統中加入廣告私隱功能，其後引起多方關注。最近，Apple就宣佈延遲推出有關功能。

Apple即將推出的iPhone 12，將搭載最新iOS 14作業系統。其系統將推出一項新功能，允許用戶在首次啟用新下載的應用程式時，選擇是否同意開發人員或廣告商進行追蹤，用戶可以限制廣告追蹤功能，以保障個人私隱。

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對此，Facebook曾經多次公開批評蘋果的廣告私隱功能，並指會大幅影響公司的廣告業務，將導致廣告收入下降40％。有不少應用程式開發商表示，預計廣告收入會減少50% 。據外媒報道，最近Apple發表聲明指，為了給開發人員更多時間作出修改，因此，廣告追蹤功能會於明年年初才生效。

目前廣告商可透過廣告識別碼 （IDFA）來精準投放廣告並計算廣告成效，一旦新功能推出，或會大幅改變網絡廣告的規則。

責任編輯：李寶如