科企將取代傳統銀行？　研究：有望搶走35%金融收入

▲ 銀行迎合電子支付及無現金化等新趨勢時，亦不可忽略線下業務的發展，包括維持自動櫃員機等實體設施和服務。（法新社資料圖片）

銀行與各行業一樣，都需要透過數碼轉型拓展業務。研究機構Business Insider Intelligence發布研究指，隨著消費者日漸傾向以電子消費，銀行業亦要加快數碼化。研究另指出，因新冠疫情影響，令現金使用量大幅下降。

藉轉型迎合客戶 減分行數目

隨著消費者在疫情期間體驗到不同行業的數碼化業務，而銀行亦需要重新評估其分行、自動櫃員機、手機應用程式及客戶服務中心的重要性。研究指，各銀行未來在投資不同的設施或平台時，必需考慮到消費者行為的改變，與及科技的進步。

科技應用與企業安全 如何平衡？

事實上，不少銀行都漸漸面臨身份危機。花旗、西班牙對外銀行（BBVA）和高盛（Goldman Sachs）等銀行，分別有高層曾描述公司為擁有銀行牌照的科技公司。研究指出，銀行除若要「華麗轉身」，除了需要重組團隊及投資近百億開發技術外，亦要重新打造以客戶需求為中心的業務藍圖。

研究另指，不少銀行為求控制營運成本，近年都陸續減少分行數目。而疫情則加快分行數目減少的速度，此或成為客戶改為恆常使用線上平台及手機應用程式的關鍵因素。同時，虛擬銀行的興起，亦迫使傳統銀行增加數碼平台及產品。

增IT預算 尋夥伴實現數碼化

諮詢顧問專業服務公司埃森哲（Accenture）早前亦發表研究預測指，若傳統銀行無法提高其服務水平及技術，金融科技公司或有可能搶走傳統銀行35%的收入。顧問機構麥肯錫（McKinsey）更預料，Google和亞馬遜等科技企業藉其金融科技技術吸引客戶，有望從現有銀行中獲得50％的美國金融服務收入，涉及金額高達1.35萬億美元（約港幣10.46萬億元）。

因此，銀行在數碼轉型上存在迫必性。研究指，全球銀行在2018年的資訊科技預算僅得2,610億美元（約港幣20,228億元），而來年的預算卻已急增至2,970億美元（約港幣23,018億元），增長達14％。同時，有81％的銀行管理層認為，尋找合適的合作夥伴是有助實現數碼轉型的最佳策略。

可是，一眾研究機構提醒，即使電子支付及無現金化日漸成為主流，銀行亦不可忽略線下業務的發展，包括保持自動櫃員機等實體設施和服務。在英國，櫃員機日漸減少引起維護消費者權益組織抗議及監管機構的關注。

責任編輯：楊匡然