【黎巴嫩爆炸】爆炸已過一個月 瓦礫發現生命跡象

黎巴嫩首都貝魯特8月初發生大爆炸,導致超過200人死亡,6000人受傷。時隔一個月,黎巴嫩救援人員周四(3日)表示,探測到瓦礫下仍有生命跡象,認為可能仍有倖存者。

當地住宅區Gemmayze在8月4日的爆炸中化為廢墟,黎巴嫩與智利的搜救團隊合作,帶同救援犬搜索時發現動靜。救援人員表示,在建築物殘骸上使用音頻檢測設備,發現1樓有呼吸信號及頻率每分鐘達18至19下的心跳。

救援人員比塔爾(Eddy Bitar)於現場表示:

這些呼吸和脈搏信號與溫度傳感器代表現場可能存在生命跡象。

(These signs of breathing and pulse along with the temperature sensor means there is a possibility of life.)