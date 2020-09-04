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【黎巴嫩爆炸】爆炸已過一個月 瓦礫發現生命跡象

環球社會熱點 13:26 2020/09/04

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黎巴嫩首都貝魯特8月初發生大爆炸，導致超過200人死亡，6000人受傷。時隔一個月，黎巴嫩救援人員周四（3日）表示，探測到瓦礫下仍有生命跡象，認為可能仍有倖存者。

【黎巴嫩爆炸】增至逾200死 失蹤者主要為外勞料已罹難 ：【下一頁】
【黎巴嫩爆炸】政府被揭早知或爆炸 惟未理會 ：【下一頁】

當地住宅區Gemmayze在8月4日的爆炸中化為廢墟，黎巴嫩與智利的搜救團隊合作，帶同救援犬搜索時發現動靜。救援人員表示，在建築物殘骸上使用音頻檢測設備，發現1樓有呼吸信號及頻率每分鐘達18至19下的心跳。

救援人員比塔爾（Eddy Bitar）於現場表示：

這些呼吸和脈搏信號與溫度傳感器代表現場可能存在生命跡象。

（These signs of breathing and pulse along with the temperature sensor means there is a possibility of life.）

【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起 ：【下一頁】

【黎巴嫩爆炸】爆炸前後對比圖 20萬人流離失所 ：【下一頁】

比塔爾估計生命跡象可能屬於一名兒童，表示會盡力救援。另一名來自黎巴嫩的救援人員馬拉（Youssef Malah）表示，即使在貝魯特高溫及瓦礫下存活一個月的可能性極低，但救援人員仍不會放棄希望。

但由於建築物瓦礫存在倒塌危險，救援團隊經過通宵數小時的挖掘後暫停工作，等候清晨安排起重機協助挖掘行動。

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責任編輯：鄭錦玲

黎巴嫩救援人員周四（3日）表示，探測到瓦礫下仍有生命跡象。

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