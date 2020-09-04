【新股IPO】網絡安全初創公司KnowBe4赴美上市 私募基金KKR有份投資

▲ 公司估值約156億港元。

美國網絡安全初創公司KnowBe4計劃於美國上市。外電報道指，公司已聘請投資銀行協助上市。KnowBe4於去年通過C輪融資約3億美元（約23.4億美元），私募基金公司KKR有份投資。

報道指公司最快於底或明年上市， 公司估值高達20億美元（約156億港元）。截至目前，公司於上市前合共籌得3.93億美元（約30.7億港元），高盛、美國風險創投公司Elephant有份投資。

KnowBe4由企業家Stu Sjouwerman於2010年成立，公司主要教育不同類型公司的員工如何檢測欺詐性電子郵件及其他潛在的在線欺詐。

KnowBe4和KKR拒絕置評。

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編輯：謝卓榮